Andorno Micca, nel fine settimana vince l’ecologia con la “Giornata del riuso”

Il comune di Andorno Micca, in collaborazione con SEAB, lancia la “Giornata del riuso”. Sabato 30 aprile, piazza Gramsci sarà disponibile dalle ore 08:30 alle 10:30 per chiunque volesse consegnare mobili, elettrodomestici, giochi, vestiti, libri e qualsiasi oggetto che sia ancora in buono stato, al fine di smaltirli correttamente. A partire dalle ore 10:30 avverrà invece il ritiro da parte di SEAB, il quale proseguirà fino alle 12:30. Presente, durante tutta la mattinata, l’amministrazione comunale di Andorno Micca.