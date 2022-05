Serie A, Match dell’anno: Biella Rugby vs Cus Torino

Domenica 1 maggio, per l’ultima volta nella stagione 2021/2022 la Cittadella del Rugby di Biella ospiterà un incontro di Serie A maschile. La penultima gara della fase regolare. A calendario è in programma Biella Rugby contro Cus Torino, agli occhi attenti di chi ci segue, l’evidenza che quello che a sta per disputarsi è sia per Biella, sia per Cus Torino il match dell’anno.

La seconda squadra della classifica del Girone 1, Biella Rugby affronterà, sul campo di casa, la capolista. A dividere le due contendenti al vertice del podio solo nove punti, un dettaglio che rende concreta la possibilità per chi insegue, di strizzare l’occhio all’idea di puntare alla fase successiva: i playoff per la corsa al Top 10. Una vittoria che porterebbe entrambe le avversarie ad una svolta definitiva.

Poco altro da aggiungere se non rendere onore ai risultati eccellenti dei torinesi che si presenteranno all’appuntamento con il full di vittorie. Per loro, che nella gara di andata hanno battuto Biella 21-15, bonus difensivo per i gialloverdi, domenica sarà l’ultima partita della stagione.

Biella, che comunque vada può essere orgoglioso del percorso fatto, dovrà ancora affrontare in trasferta l’ultimo turno.

Marco Porrino, head coach Biella Rugby: “Per quanto ci riguarda, andiamo ad affrontare la partita più importante della stagione. Ci si gioca una grossa fetta di possibilità di vincere il campionato. Cus Torino ha dimostrato fino a questo punto, numeri alla mano, di meritare il primo posto. L’unica partita che abbiamo giocato contro l’hanno vinta loro che, fino a questo momento hanno dimostrato tutto quello che dovevano. Ora tocca a noi dimostrare di avere voglia di andare avanti, ma ci tengo a precisare che qual ora le cose non dovessero andare per il verso giusto, noi andremmo a confermare comunque un secondo posto che non potrà essere messo in discussione da nessuno che insegue e che mi sembra un ottimo risultato. Giocheremo questo faccia a faccia con tranquillità, come ho detto ai ragazzi noi potremo controllare solo quello che facciamo noi, quello che stiamo allenando, nient’altro. Speriamo che domenica splenda il sole e che questo porti tanta gente al campo, è l’ultima partita in casa quest’anno e comunque vada, sarebbe bello rimanesse di questo giorno un piacevole ricordo”.

Serie A. recupero Rd. XVII – 1.05.22. Biella Rugby – Cus Torino; I Centurioni – Parabiago; VII Rugby Torino – Asd Rugby Milano; Pro Recco – Amatori Alghero.