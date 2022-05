Rally, Pierangelo Tasinato alla prova del 58° rally Valli Ossolane

È pronto a tornare in strada il rallista Pierangelo Tasinato che durante il weekend, precisamente sabato 30 a domenica 1° maggio, parteciperà alla 58esima edizione de rally Valli Ossolane, composto da 7 prove di cui 2 saranno disputate sabato e le restanti 5 domenica.



Affiancato dal copilota Simone Bottega, con cui il rapporto è già ben consolidato, Tasinato tornerà sulla sua Skoda R5 del team Miele per affrontare questa nuova prova nella provincia del Verbano Cusio Ossola, la quale costituisce anche la prima gara della coppa Rally di Zona: “Saranno circa 27 le altro R5 con cui dovrò confrontarmi – racconta Tasinato – e questa è una gara impegnativa e lunga da gestire. Nonostante tutto la mia sensazione è positiva e ci sarà da divertirsi”.



Nel frattempo, prosegue l’iniziativa lanciata dal pilota in sostegno del reparto di cardiologia dell’ospedale di Biella a cui è possibile contribuire al link: https://www.gofundme.com/f/98quf-una-mano-sul-cuore?qid=6d9a49821bdf3959e545393d0da08f28