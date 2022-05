Il Golf anche nelle feste non si è fermato. Questi i risultati di lunedì 25 aprile a Il Mulino: OTTICA MAFFEO 18 buche stableford: In 1° cat. primeggia Fabrizio Gariazzo con 39 punti, seguono E. Mc Mahon e M. Pancaldi con punti 33. In 2° cat. domina T. Falla con punti 44, che precede L.Gili e S. Pavan Frojo con 43.

Nuovo appuntamento domenica 1 maggio con CHIUSANO IMMOBILIARE GOLF CUP partner del Comitato Regionale Federgolf Piemonte18 buche stableford