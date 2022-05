Sport: Lega, “Finalmente in costituzione”

“La Lega esprime enorme soddisfazione per l’inserimento dello sport in costituzione con la modifica dell’art.33. Il Ddl approvato oggi all’unanimità in commissione Istruzione, cultura, sport a Montecitorio dopo il passaggio al Senato, porta a termine un ottimo lavoro, comprendendo anche il progetto di legge al riguardo presentato alla Camera dalla Lega, che vede lo sport finalmente coronato dalla giusta cornice normativa. In Italia ben 12 milioni di cittadini praticano attività sportiva. Sotto l’egida del Coni operano circa 100mila società sportive nelle varie discipline. Lo sport, soprattutto in un momento storico come quello attuale e come ci hanno dimostrato gli anni pandemici, è fondamentale per il benessere della nostra società. Non solo sotto il profilo fisico, ma anche per tutti quei valori e quelle tradizioni che porta con sé”.

Lo dichiara il deputato della Lega Cristina Patelli componente della VII commissione alla Camera Istruzione, Cultura e Sport.