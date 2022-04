Panda prende fuoco dopo lo scontro con un mezzo pesante

Oggi, 29 aprile, intorno alle 18,15 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una squadra volontaria del distaccamento di Santhià, sono intervenute in autostrada A4, dopo il raccordo autostradale del comune di Carisio in direzione Torino, per un incendio autovettura.