Tempestiva attivazione del piano ricerca persone scomparse. Il resoconto della Prefettura

Un ottimo risultato, frutto di un attento lavoro di squadra, quello raggiunto da tutte le componenti impegnate nella ricerca persone scomparse, nell’ambito dell’operazione di ricerca conseguente all’attivazione, da parte della Prefettura di Biella, del piano provinciale. L’operazione nasce in seguito alla notizia di scomparsa di una signora di 73 anni, su denuncia di un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con la stessa da giorni. La Prefettura di Biella, interessata di ciò dal Comando dei Carabinieri, ha prontamente attivato il piano ricerca persone scomparse affidando il coordinamento tecnico operativo al Comando dei Vigili del Fuoco, in ragione della particolare tipologia di località “non antropizzata, montana, impervia” della presunta zona di scomparsa.

Il cellulare della signora, infatti, è stato geolocalizzato dai Carabinieri, in via Santuario D’Oropa. Il Comando dei Vigili del Fuoco, che ha costituito un Posto di Comando Avanzato, ha garantito la presenza sul posto di cinque squadre del distaccamento volontario di Cossato, il nucleo cinofili di Volpiano (TO), l’elicottero del reparto volo Piemonte e Lombardia, ed ha impiegato la tecnologia “dedalo” presente sia sui mezzi terrestri sia sul mezzo aereo, per la ricerca del dispositivo cellulare. Presenti sul posto anche il CNSAS, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Protezione Civile, i volontari AIB, i cinofili della Croce Rossa.

La Prefettura, in costante contatto con il Comando dei Vigili del Fuoco, al fine di supportare al meglio le forze in campo nella suddivisione delle zone di ricerca, ha valutato di richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza in virtù di apposito Protocollo stipulato dal Commissario Straordinario di Governo per le Persone Scomparse; conseguentemente, il Comando Provinciale di Biella, ha immediatamente attivato la Sezione Aerea di Venegono Superiore (VA) e la stazione SAGF di Alagna Val Sesia (VC) unitamente a due dipendenti unità operative del servizio "117".

I due equipaggi si sono recati in prossimità del Santuario di Oropa a bordo di un elicottero in dotazione alla Guardia di Finanza equipaggiato con un'apparecchiatura in grado di individuare la presenza di cellulari del tipo “Imsi/Imei Catcher” tenendosi costantemente in contatto - per il tramite delle Sale Operative del Corpo di Biella e Vercelli - con il personale del servizio "117". Il coinvolgimento della Guardia di Finanza da parte della Prefettura, è risultato fondamentale: infatti la persona scomparsa è stato individuata nel comune di Pralungo (BI) in località Sant'Eurosia in un'area boschiva ed i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) si sono calati dall'elicottero per prestare soccorso alla signora.

La signora è stata trovata in buono stato di salute, sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 che hanno fornito la prima assistenza necessaria e successivamente è stata trasportata all’ospedale di Ponderano per le cure del caso. La Prefettura, che ringrazia tutte le forze e gli operatori intervenuti, sta procedendo alla chiusura ufficiale del Piano ricerca persone scomparse.