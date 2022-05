Intervento dell'elisoccorso nel tardo pomeriggio di ieri 28 aprile in Valle Cervo, per trasportare all'ospedale un uomo che scendendo dal lago della Vecchia si è infortunato alla caviglia.

L'infortunio è avvenuto in località Casetti. Al suo arrivo, alla piazzola di Piedicavallo, l'uomo è stato trasportato con l'ambulanza in ospedale per le cure del caso.