Biella: in via Pollone, auto contro furgone, ragazzo incastrato nelle lamiere

Ancora da accertare le dinamiche dell'incidente tra automobile e furgone in via Pollone a Biella, oggi 29 aprile intorno alle 11,30. Il ragazzo alla guida dell'automobile è rimasto incastrato tra le lamiere e per estrarlo sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Sul posto al momento anche la Polizia Locale di Biella per la viabilità, la strada è infatti stata chiusa alla circolazione.

Sul posto anche il 118 per prendere in cura il ragazzo che verrà condotto in ospedale.

Seguiranno aggiornamenti.