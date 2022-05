Il centro per le famiglie del Consorzio Iris, di comune in comune...

Il Centro per le famiglie "Il Patio" del Consorzio Iris e’ un servizio pubblico per le famiglie con figli da 0 a 25 anni di età, dai più piccoli ( a partire da 0-9mesi, ) ai più grandi (adolescenti) ed ha sede in Via Caraccio a Biella, presso il Consorzio Iris.

Il servizio, gratuito per le famiglie, e’ sostenuto economicamente dai Comuni del Consorzio ed è attivo dal 2006; sostiene ed accompagna mamme e papà nel delicato quanto meraviglioso compito della genitorialità. Il Centro per le famiglie è gestito da educatori professionali, psicologi e mediatori famigliari di comprovata esperienza.

Presso lo spazio “ il Patio” è attivo uno sportello informativo per tutte le famiglie, si organizzano incontri individuali di consulenza educativa ed incontri di gruppo, chiamati “conversazioni per genitori” suddivisi in fasce sulla base dell’eta’ dei figli. Il Centro per le famiglie rivolge la sua attenzione ad ogni fase del ciclo di vita famigliare, anche quelle più critiche come l'essere genitori soli o vivere una situazione di separazione. In questo caso viene attivato il servizio Ge.Co (Gestione del Conflitto per genitori in situazione di separazione) con le attività di mediazione famigliare e consulenze psicologiche individuali per il singolo genitore. Nel periodo di isolamento Covid Il Centro per le famiglie ha sperimentato nuove formule per entrare nelle case in modo attento, discreto ed utile: colloqui telefonici e in videochiamata, incontri u piattaforme per videoconferenza..

Finito l’ isolamento Covid, dalla primavera 2022 il Centro per le famiglie è uscito dalla sua sede per incontrare i genitori nei vari Comuni, anche in collaborazione con gli Istituti comprensivi.

Ecco gli eventi del Centro per le Famiglie:

30 aprile a Candelo- Centro culturale Le Rosminaine h.16-18 LA MAGIA DELLE EMOZIONI Laboratorio sulle emozioni per i genitori e spettacolo di magia per i bambini della scuola primaria organizzato dal Comune di Candelo, Centro per le famiglie I.R.I.S.-il Patio e servizio di psicologia scolastica

05 maggio h.18 I presso I.C. di Vigliano Biellese. I MPARARE A LITIGARE SI PUO'! come trasformare il conflitto in opportunità. Incontro sul conflitto (in famiglia, nelle relazioni..) e sulla possibilità di affrontarlo in modo costruttivo. L’evento sarà gestito dagli operatori di Ge.Co, si svolgerà presso l'IC di Vigliano Biellese e sarà trasmesso in diretta you tube . Organizzato da S.B.I.R. ( Scuole Biellesi in Rete), Centro per le famiglie I.R.I.S e Consultorio per le Famiglie di Cossato .

10 maggio a Cavaglia’ h.18-20 PARLIAMO DI EMOZIONI Laboratorio di conversazioni per genitori sulle emozioni (come aiutare i figli a gestirle). Organizzato dal Centro per le famiglie I.R.I.S.-il Patio e Geco, Comune e Istituto Comprensivo di Cavaglià a seguito dell'evento del aprile" Ma senza schermi a cosa giochiamo?"

Stanno inoltre terminando gli incontri per genitori delle scuole dell’infanzia svolti dal Centro per le famiglie grazie al progetto “Stare bene con il corpo per stare bene con noi stessi", realizzato dall’IC di Andorno Micca ( Ente Capofila) e finanziato dalla Fondazione CRB attraverso il Bando Scuola +2.0.

Il progetto ha previsto il partenariato con con il Consorzio I.R.I.S., l’Istituto Comprensivo Biella 2, Coop Domus Laetitae e Associazione Teens Basket.

In avvio a maggio un nuovo gruppo di conversazioni per neogenitori “ Caffelatte tra un caffè e una poppata” per mamme con bambini da 0 a 9 mesi.. Cinque incontri con personale educativo per condividere ansie, gioie e fatiche dei primi mesi e modi per giocare con il proprio bambino che cresce. Si tratta di cicli mensili che si ripetono tutto l’anno. A breve partiranno nuove iniziative per i genitori, di cui vi terremo aggiornati..