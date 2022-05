Biella, il gruppo “Mio Carrozziere” dona un' auto al Comune, FOTO

Si è svolta nella mattinata di oggi, venerdì 29 aprile, nella piazza del Battistero di Biella, la consegna di un' auto al Comune che sarà destinata ai servizi sociali. L’iniziativa, autofinanziata, è stata promossa dal gruppo “Mio Carrozziere”, composto dalle carrozzerie Bonino di Biella, Autogrillo di Verrone e Spattini di Cavaglià.



Dopo aver acquistato il mezzo, una panda di nuova generazione, i carrozzieri hanno lavorato ognuno su un componente diverso, verniciatura, interni etc. e hanno ripristinato l’auto rendendola nuovamente utilizzabile. Come lo stesso Alberto Bonino afferma: “Collaborando tra colleghi e contribuendo ognuno con la sua parte si possono realizzare dei bei progetti. Spero che questa iniziativa possa fare da esempio per il futuro”.



Presenti alla consegna il sindaco di Biella Claudio Corradino e l’assessore alle Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi.