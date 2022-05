Teens Biella mantiene la C Gold: salvezza sofferta ma meritata con il 2-0 nei play out su Ginnastica Torino

Salvezza doveva essere e salvezza è stata. Il Teens Basket Biella Zeta Esse Ti resta in serie C Gold grazie al 61-48 ottenuto mercoledì in gara 2 di play out contro Ginnastica Torino.Un risultato che vale il 2-0 nella serie e la certezza di poter giocare ancora nel massimo campionato regionale. Match e serie mai in discussione, con il Teens bravo a non distrarsi e ad approfittare della superiorità tecnica su una squadra che chiude l'annata a quota zero vittorie.

La stagione del Teens invece si chiude con il sorriso e al tempo stesso con qualche rammarico per le sei vittorie nelle ultime sette partite, ciliegina sulla torta di una crescita evidente rispetto a inizio stagione. Non sono bastate per agguantare i play off, ma quel che conta alla fine è essere riusciti a raggiungere l'obiettivo salvezza.

Contrariamente ai programmi di inizio campionato, la stagione avrà anche un’appendice: a partire dal prossimo week end infatti il Teens giocherà una serie al meglio delle cinque gare contro la vincente della sfida play out tra Arona e Rivarolo(gara 3 è in programma domani alle 21). Servirà per determinare nono e decimo posto.

Tabellino

Ginnastica Torino-Teens Biella 48-61 (8-11, 22-39, 35-51). Biella. Amoruso, Brusasca, Alberto 13, Ouro Bagna 7, Maffeo 7, Dotti 9, Vercellino 7, Squizzato 10, Perino 2, Cerri 6, Curvà, . Allenatore: Marco Cardano.