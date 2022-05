La Protezione Civile di Biella entra nel coordinamento provinciale

La Protezione Civile della Città di Biella aderirà al Coordinamento Provinciale della Protezione Civile. Questo l’indirizzo voluto dall’Assessore alla Protezione Civile e Ambiente, condiviso con il sindaco di Biella, che rappresenta l’autorità comunale competente.

Il nuovo corso, che non precluderà né limiterà l’autonomia della gruppo cittadino, porterà numerosi benefici, sia al coordinamento guidato da Cleto Canova, che potrà annoverare tra i suoi associati un gruppo del capoluogo provinciale, che con i propri volontari porta in dote anche i mezzi e le attrezzature delle quali nel tempo si è dotato; sia per la realtà locale, che avrà così modo non solo di misurarsi anche su di un piano sovracomunale, ma anche di accrescere la propria professionalità e preparazione.

Già dai prossimi giorni gli uffici saranno impegnati a predisporre gli atti necessari per il relativo iter amministrativo, che si concluderà con la trattazione in Consiglio Comunale.

L’Assessore alla Protezione Civile sottolinea come la decisione di intraprendere il cammino amministrativo che porterà all’adesione sia dettata dall’esigenza e dal desiderio che le due realtà con identiche finalità, compiti e vocazione, operanti sullo stesso territorio, possano dialogare e collaborare con maggiore intensità, al fine di accrescere il servizio complessivo in termini di efficienza e di efficacia e, pertanto, nell’interesse innanzitutto della collettività.