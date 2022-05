Cosrab, 140 mila euro ai comuni per l'obbligo dell'organico

Lo scorso 1° gennaio è entrato in vigore l'obbligo per tutti i comuni italiani di prevedere la raccolta differenziata dei rifiuti umidi con la separazione della frazione organica dagli altri rifiuti.

Per questo motivo, con il rendiconto finanziario 2021 approvato dall'assemblea dei comuni consorziati di mercoledì 27 aprile, Cosrab ha stanziato un contributo di 140 mila euro agli stessi consorziati.

"Contributo non dovuto, – precisa il presidente Gabriele Bodo Sasso – ma che, avendo la disponibilità, eroghiamo ai comuni per l'acquisto di nuovi bidoni e per strutturare la raccolta dell'organico. Inoltre ci siamo fatti carico delle spese, di competenza dei comuni ma antipatiche per gli stessi, per ristrutturazione, messa in sicurezza ed aggiornamento delle norme antincendio di tutti gli impianti degli ecocentri biellesi. E, nonostante queste spese, Cosrab chiude il 2021 con un bilancio molto solido e con un avanzo di amministrazione di 328 mila euro".

In tema di raccolta differenziata, Bodo Sasso ci tiene a precisare il dato sul Comune di Biella: "Ho letto sulla stampa locale che a Biella era crollata dal 78% al 70%. Il dato non è corretto in quanto include gli assimilati urbani che, invece, da un anno e mezzo, devono essere scorporati. Quindi il dato corretto è 76%".

L'assemblea di mercoledì 27 ha inoltre approvato e validato i piani finanziari dei comuni consorziati. "Si tratta dell'atto più importante dell'assemblea Cosrab – spiega il presidente – con l'approvazione delle tariffe di raccolta e smaltimento dei rifiuti del bacino biellese. Con un tasso di inflazione media del 5,7%., e con il gasolio per i mezzi di Seab passato in un anno da 1,12 a 1,71 euro al litro, siamo riusciti a contenere i costi. Con Seab abbiamo e revisionato i conti sia loro che nostri, sistemato tanti errori del passato, mantenendo per la maggioranza dei comuni biellesi l'aumento delle tariffe intorno all'1,9% con un riflesso contenuto sulle bollette rifiuti".