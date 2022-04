Ciclista per passione, Mongrando dice addio a Ettore Acquadro

Dolore a Mongrando per la morte di Ettore Acquadro, mancato all'affetto dei suoi cari. Aveva 83 anni. Era molto conosciuto in paese, specialmente per la sua grande passione: il ciclismo.

I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Giglio Tos & Cattai, saranno celebrati alle 15 di domani, 29 aprile, nella chiesa parrocchiale di Mongrando Ceresane.