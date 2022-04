B.c.B., "Biella che Beve": come la socialità virtuale diventa realtà

“Dopo un anno non è più solo un gioco ma si è trasformato in una realtà concreta, tangibile, piena di amicizia, rispetto e persone di ogni tipo”. Così Azzurra Favero parla del gruppo Facebook “Biella che beve”, nato da un’idea dell’amico Andrea Bianchetto che lei ha concretizzato, creato quasi per gioco dalla volontà di recuperare la socialità persa durante il periodo di quarantena, che oggi conta oltre 2700 iscritti.



Dunque perché il bere? Semplice: Azzurra ha lavorato per tantissimi anni come barista e la sua esperienza le ha permesso di osservare come il bar sia un punto di aggregazione e di ritrovo, un luogo in cui ci si può sentire a casa e, come lei stessa sottolinea, un luogo in cui nascono amicizie, amori, voglia di stare insieme, allegria, condivisione, spensieratezza.



L’adesione è stata immediata e il gruppo è diventato presto popolare e attivo. I nuovi iscritti hanno partecipato attivamente, portando idee, consigli e competenze. Non sono tardate ad arrivare nemmeno le richieste di gadget, così come la necessità di creare un logo che rappresentasse l’anima del gruppo. Così, tra le innumerevoli proposte che sono arrivate, l’orsetto bianco creato da Monica Zanini ne è diventato il simbolo: con un bicchiere di birra nella “zampa” destra e un calice di vino nella sinistra, la mascotte biellese si è incarnata in una delle sue versioni più spiritose ed ironiche.



La crescita del gruppo non si arresta: dirette, gadget, la collaborazione con diverse realtà locali e, presto, la nascita di una vera e propria associazione. Tutto senza mai dimenticare il significato originale: lo spirito di unione e condivisione che ha reso il "Biella che Beve" ciò che è oggi.