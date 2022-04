Nuoto: Sport Club Pralino non si ferma

Neanche durante le festività lo Sport Club Pralino si ferma e lunedì 25 aprile ha partecipato al trofeo di nuoto pinnato a Genova, presso la piscina La Sciorba.

A partire dai più piccoli, per gli esordienti A1, Santamaria Elisabetta ha conquistato un oro nei 50 metri pinne e un argento nei 100 metri pinne, mentre, per le stesse distanze il compagno Zaffalon Kevin si è aggiudicato due medaglie d’argento. Per la categoria A2, Sozzi Alice ha strappato due argenti nei 50 e 100 metri pinne. Questi tre giovani atleti sopracitati, grazie ai risultati ottenuti in questa competizione, il 21 Maggio parteciperanno ai primi campionati italiani esordienti a Lignano Sabbiadoro.

Per la prima categoria, invece, la prima categoria spicca Sophia Zecchini che vince due ori nei 50 e 100 metri pinne, mentre, dopo di lei, Zarbini Margherita si classifica sesta e quinta.

Per la prima categoria maschile invece, Marchiori Nicolò strada un oro nei 200 metri mono, due argenti nei 50 e 100 metri mono.

Per la seconda categoria Pedracini Emma si posiziona quarta, ottava e settima nei 50,100,200 metri pinne.

Passando alla terza categoria, Cartotto Andrea strappa un bronzo nei 400 metri pinne, si posiziona quinto nei 50 metri pinne e sesto nei 100 metri pinne.

Leonardo Cavaggion, categoria juniores, ottiene due quarti posti nei 100 metri mono e 400 metri pinne e un quinto posto nei 50 metri mono.

Bottino di medaglie anche per la categoria master: Bozzo Federica conquista tre ori; Pellerei Mariella conquista un oro nei 200 pinne e si classifica sesta nei 50 e 100 metri pinne; Ibba Luigi conclude settimo nei 100 metri pinne; Milan Marco conquista tre ori, ed è seguito dal compagno Regazzo Marco che strappa tre argenti e Giacoia Giuseppe che strappa tre bronzi.

Ottimi risultati quelli ottenuti dagli atleti e dagli allenatori Monica Facelli ed Emiliano Zanella che stanno preparando i ragazzi verso le competizioni estive.