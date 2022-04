La ritmica Pietro Micca a Padova e Chatillon: emozioni 100% made in Biella

Un weekend pieno di successi per casa Pietro Micca: la sezione ritmica non smette di stupire.

Padova 24 aprile 2022, il team che già aveva reso orgogliosa la società centenaria, sbanca alla terza prova del Campionato Interregionale di Serie C. Un quartetto di ginnaste, 100% made in Biella, che regala emozioni e scintille: Francesca Bocchino (classe 2006), Letizia Meirone (classe 2009), Sophie Rizzo (classe 2008), Asia Sansone (classe 2009), accompagnate dalle tecniche Marta Nicolo e Irina Liovina. Con l’immensa soddisfazione delle ragazze, delle tecniche e di tutta la società, questa squadra guadagna una splendida undicesima posizione su trentasei squadre partecipanti, quarta fra le società piemontesi. “Inutile dire che siamo contente e soddisfatte” la direttrice tecnica Marta Nicolo “un successo che ci riempie di orgoglio, che parla da solo del duro lavoro di questa squadra, ginnaste pronte a mettersi in discussione, nate e cresciute con noi. Una squadra 100% made in Biella e in Pietro Micca.”

Un weekend a degna conclusione di un percorso intenso per la squadra, che a ogni tappa del Campionato Interregionale di Serie C ha migliorato esercizi e punteggi, scalando la classifica con la forza delle sue atlete, compresa la riserva, Letizia Meirone, che entra in squadra nella settimana precedente alla gara per l’assenza della titolare. Un vivaio in evoluzione che non può che riservarci grandi sorprese per il futuro.

“Questa è un’altra delle conferme sul grande lavoro che si sta elaborando. Non ultima la convocazione di una delle nostre ginnaste più giovani: Valentina Pelliciari. La ginnasta, classe 2011, è stata ammessa all’allenamento nazionale con valutazione che si terrà a Folgaria il prossimo fine settimana” conclude con grande orgoglio Marta Nicolo.

Chatillon 23 aprile 2022, anche per le ragazze del livello silver è stato un weekend intenso. Al Campionato Regionale d’Insieme hanno partecipato ben tre squadre e due coppie con i colori di Pietro Micca, accompagnate dalle tecniche Irina Liovina e Alice Livelli.

Squadra 1 Allieve LA: Gallo Rebecca, Micheletti Elisabetta, Pasquadibisceglie Noemi, Saviolo Ginevra e Vezzoli Bianca, presentano un esercizio di squadra a corpo libero e si posizionano tredicesime.

Squadra 2 Allieve LA: Carpano Clelia, Dagostino Diletta e Giordano Isabella presentano un esercizio di squadra a corpo libero e si posizionano settime.

Squadra 1 Open LC: Arcuno Vittoria, Barbera Matilde e Fenzi Vittoria gareggiano con un frizzante esercizio di squadra alla palla e scalano la classifica fino alla settima posizione.

Coppia 1 Open LC: Garizio Angelica e Ramella Pezza Gaia conquistano la giuria con la loro coppia al cerchio e guadagnano un’ottima quinta posizione.

Coppia 1 Open LB2: Pecollo Vittoria e Saviolo Sofia presentano una emozionante composizione di coppia al cerchio e si posizionano dodicesime.

“Le ragazze hanno lavorato bene, questa gara ci ha dato la possibilità di cimentarci anche nelle composizioni di coppia e di squadra. Siamo contente dei risultati e della grande energia che le ginnaste hanno messo in queste specialità” la tecnica Irina Liovina. Grandi festeggiamenti e complimenti per Pietro Micca: ora le ginnaste si prepareranno per la prova Nazionale della Ginnastica in Festa di Rimini a giugno.