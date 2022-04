Karate, Botosso medaglia d'oro agli Open d'Italia

Nei giorni 23, 24 e 25 aprile, si è svolta, al Play Hall di Riccione, la ventunesima edizione della competizione di karate “Open d’Italia”, sospesa per due anni a causa della pandemia, a cui hanno partecipato 1700 atleti di 285 società. All’importante appuntamento non potevano mancare gli atleti biellesi dell’ASD IPPON 2 che sono scesi sul tatami in dieci, sotto la guida del Direttore Tecnico Maurizio Feggi e dell’Aspirante Allenatore Thomas Taglioretti.

Medaglia d'Oro per Jacopo Botosso (cat. U21 - 67 kg) che ha riconfermato la sua classe dimostrando tecnica e intelligenza strategica nel superamento di 5 combattuti incontri con avversari di prestigio per arrivare al termine sul gradino più alto del podio.

Botosso, dopo essere stato Campione Italiano Cadetti nel 2018 ed aver partecipato agli Europei di Aalborg 2019, negli ultimi anni, ha dovuto superare difficoltà e infortuni che gli hanno impedito di raccogliere risultati di prestigio pur classificandosi sempre in posizioni ragguardevoli. Studente al quinto anno del liceo Scienze Applicate Q. Sella di Biella, Jacopo ha continuato con serietà ed impegno a conciliare lo studio e gli allenamenti risalendo con fermezza la china per arrivare a questo recente grande risultato.

Posizione di tutto rispetto conquistata da Giulio Giacobbe (Ju -kg 55), Giulia De Rosso (U21 -kg 50) e Ludovico Cardinale (U21 -kg 60) che, nelle rispettive categorie, si sono classificati al 5°posto; buon piazzamento per Greta Tarabbo (U21 – kg 61) classificatasi in 7ₐ posizione. Prove realizzate con impegno e buona tecnica da Cristina De Rosso (Ju -54 kg) che ha svolto tre combattimenti e Alessandro Demargherita (SE -67 kg), due combattimenti, ma i loro avversari non hanno raggiunto le finali, impedendo loro la fase di recupero.

Alessio Durante (JU -76 kg), Filippo Mosca (CA -70 kg) e Tasnim Nahhal (JU -66 kg), nonostante abbiano affrontato con determinazione la gara, si sono fermati al primo turno. Sempre a Riccione, nella giornata di lunedì 25, si è tenuto il “CTR Game”, incontro a quattro squadre: Nazionale Giovanile, Centro Tecnico Regionale del Nord, del Centro e del Sud. Ogni squadra era composta da atleti selezionati dai Tecnici Nazionali CTR e nella formazione della squadra CTR NORD sono stati scelti i biellesi Botosso per gareggiare nella cat, Under 21 e Filippo Mosca nella cat. Cadetti.