Biella Motor Team, tutto pronto per il Valli Ossolane

Una gara di grande tradizione, il Rally Valli Ossolane che si correrà tra sabato 30 aprile e domenica 1° maggio e che ha il compito di aprire la Coppa Rally 1ª Zona. La gara che si disputa sulle strade più settentrionali del Piemonte da sempre attira numerosi piloti, ammaliati dalla difficoltà delle strade e dal calore dell’appassionato pubblico che incita gli equipaggi in gara.

La Biella Motor Team non poteva mancare all’appuntamento, fiduciosa di ottenere qualche risultato di rilievo. I primi a partire, con il numero 37, sono Stefano Serini e Luca Ferraris che, con la loro Mitsubishi Lancer Evo IX, punteranno al successo in classe N4 e ad una buona posizione nella generale. Con l’87, in classe Rally4, corre Martina Decadenti che detterà le note a Sergio De Leo su una Peugeot 208 VTi. Il 125 invece è stato assegnato alla Renault Clio RS di classe Rally5 di Andrea Bertoli ed Edoardo Bertella mentre Silvio Bertacco e Paola Moia lotteranno in classe A6 con una Peugeot 106 Rallye, il loro numero è il 138. Poco dopo, con il 143, farà il suo ritorno alle gare il presidente della scuderia Mattia Vescovo che dividerà con Andrea Viola l’abitacolo di una Renault Clio RS di classe RS2.0.

Quattro numeri dopo partirà il navigatore Paolo Ferraris che correrà al fianco di Damiano Arena su una Fiat Panda Kit di classe A5. L’affollata classe N2, invece, vedrà al via Alberto Corsi e Veronica Gaioni, numero di gara 161, che saranno della partita con una Peugeot 106 Rallye. Punteranno alla supremazia in classe N1, invece, Alessandro Colombo ed Alberto Galli con il numero 186 sulle fiancate della loro Peugeot 106 Rallye. La Biella Motor Team sarà impegnata anche con il settore delle auto storiche al Valsugana Historic Rally che si corre sulle strade del Trentino. Con il numero 39 partono Luca Valle e Cristiana Bertoglio con la nuova Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento mentre Diego Pontarollo naviga Ermanno Caporale su una Opel Kadett GSi (numero di gara 58) del 4° Raggruppamento.