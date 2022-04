Mosca sulla 39° edizione di Automotoretrò: "A Palazzo Lascaris la prima “Adunanza” del Cda FIAT"

«Torino è indissolubilmente legata al mondo dell’automobile e come istituzione – annunciano il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia e il consigliere regionale Michele Mosca – abbiamo voluto supportare l’iniziativa di Automotoretrò, unico evento del panorama motoristico che certamente contribuirà a proiettare la città e tutto il Piemonte nel futuro dell’automotive».

In particolare il presidente Allasia ha sottolineato come «Automotoretrò sia diventato un importante punto di riferimento per tutti i collezionisti in Italia e del resto d’Europa. I numeri documentano il grande successo che riscuote questa manifestazione ormai da quasi quattro decenni. Dopo la pausa di un anno a causa della pandemia, questa edizione segna la ripartenza tanto attesa per l’intero comparto fieristico, settore duramente colpito nell’ultimo biennio. Come Assemblea legislativa, abbiamo approvato in questo mandato un testo di legge al fine di contribuire a valorizzare il patrimonio storico culturale rappresentato dalle auto d’epoca. Un settore che costituisce spesso occasione di raduni e manifestazioni che portano un notevole contributo turistico sul territorio».

«È di queste settimane la notizia che la città sarà il polo dell’auto elettrica di Stellantis, - commenta invece il consigliere regionale Mosca - mantenendo quel DNA che la contraddistingue da oltre un secolo. In qualche modo anche il Consiglio regionale del Piemonte è legato allo storico marchio automobilistico, infatti proprio qui a Palazzo Lascaris, sede dell’assemblea regionale, l’11 luglio 1899 si è tenuta la prima storica “Adunanza” del Consiglio di amministrazione della FIAT».