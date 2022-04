Offese alla figlia di Staffelli, Lega: "Accelerare rimozione contenuti web"

"La vicenda della canzone che invita alla violenza sessuale ai danni della figlia di Valerio Staffelli conferma l'urgenza di accelerare i processi per la rimozione di certi contenuti dal web. In attesa dell'entrata in vigore del Dsa, la Camera sta lavorando a un progetto di legge per il contrasto alla circolazione di contenuti illeciti, ma forse non è sufficiente. Oltre ad esprimere solidarietà a Rebecca e a tutte le donne offese dai testi del trapper Mr Rizzus, ora rinviato a giudizio, abbiamo presentato una interrogazione al ministro Colao per sollecitare il Governo ad azioni sempre più concrete per impedire che sul web circolino inni alla violenza sessuale, offese alle donne o altri contenuti osceni e pericolosi".

Lo dichiara il deputato della Lega Cristina Patelli componente della Commissione VII della Camera, impegnata nella discussione del progetto di legge per il contrasto alla circolazione di contenuti illeciti nel web