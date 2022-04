La colazione da ‘Bodega de Lopez’ è unica, esotica e di alta qualità

Legna Lopez, titolare della Bodega situata nel centro di Biella, conosce bene i segreti per preparare un’ottima colazione; sin dall’apertura del locale, ha trascorso molto tempo ad assaggiare impasti di diverso tipo per le sue brioche, trovando quello perfetto dopo anni di ricerca: “Quello che abbiamo scelto e selezionato è il migliore in circolazione. Si tratta di un impasto realizzato con cura di altissima qualità”, racconta. E lo si capisce sin dal primo morso croccante che si dà alla brioche, quando l’impasto si scioglie in bocca unendosi al gusto delle deliziose creme con cui è farcita.

Le farciture con cui sono preparate e decorate le brioches sono creme selezionate unite alla frutta fresca. Ad esempio, la crema al pistacchio di Babbi, interamente vegana e gluten free; le cioccolate “cremose” di Caffarel (bianca, fondente e alla nocciola); la ricotta siciliana, con cui viene creata una farcitura particolare abbinata alla granella di pistacchi, alla scorza d’arancia e alle codette di cioccolato; le tantissime marmellate, abbinate al cioccolato e alla frutta fresca.

Tra le scelte vegane, oltre a quella farcita con la crema al pistacchio, in casa Lopez è arrivata anche la brioche preparata con un impasto di avocado e curcuma, farcita con marmellata di pompelmo rosa e tiglio, decorata con petali di rosa essiccati e uno spicchio di pompelmo essiccato.

Per una colazione veramente extra-large, Legna prepara le sue famosissime “Super farcite”: a differenza di quelle classiche, queste ‘mega brioches’ vengono realizzate utilizzando un particolare impasto chiamato Bun’n’roll, molto morbido e dalla forma a tortino, adatto anche per le farciture salate; inoltre, le quantità di crema e frutta utilizzate per la farcitura, sono maggiori e arricchite da una granella di nocciole e dalle scaglie di cioccolato.

Tra le scelte in vetrina non manca la farcitura al gusto Sacher, preparata con la marmellata alle albicocche, il cioccolato fondente di Caffarel e le albicocche essiccate acquistate del famoso verduriere biellese Marchetti, da cui Legna compra anche arance, pompelmi, limoni e tutta la selezione di frutta e verdura fresca che utilizza all’interno della propria cucina.

Anche la scelta del caffè è dettata dalla qualità: “Circa quattro anni fa abbiamo scelto di collaborare con Lavazza aderendo al progetto “Tierra”, offrendo ai clienti un caffè della linea “plus” che ha origine dalle piantagioni dell’India; siamo l’unico bar ad offrire questa specifica linea in tutta Biella” spiega la titolare. I cappuccini invece, vengono preparati su richiesta con moltissimi tipi di latte: di soia, di avena, di mandorle, di farro o tradizionale, adatti a qualsiasi palato e a qualsiasi esigenza.

A concludere l’ampia scelta della colazione sono le opzioni salate: Bodega prepara toast, bocconcini di pane misti, Brezel e Bun’n’roll con farciture salate (mortadella, coppa e toma, salame, e molto altro), per gli amanti del gusto forte e salato già dal primo mattino.

“Bodega de Lopez” si trova a Biella, in via Lorenzo Delleani 23.

Orari: dal martedì al venerdì (dalle 7:00 alle 22:00) – sabato e domenica (dalle 8:00 alle 22:00).

Pagina Facebook: www.facebook.com/bodegadelopez

Pagina Instagram: www.instagram.com/bodegadelopez

Contatti: Tel. 391 7031471