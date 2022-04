Fotoclub Biella, a Palazzo Boglietti Trent’anni di Stefano Ceretti

Stefano Ceretti, classe 1968, professionista dal 1992. Nato come fotografo di cronaca prima e sportivo poi, a questo deve la sua abitudine a cogliere prontamente l’essenza di ciò che documenta, caratteristica che ha affinato con il tempo affermandosi come autore di apprezzati reportage fotografici. Mostre, pubblicazioni e serate di presentazione sono state realizzate a Berlino, Londra, Tokyo, New York oltre che in varie città italiane. Nei suoi reportage dedica una grande attenzione alle persone, convinto che il confronto tra le genti sia un continuo motivo di arricchimento culturale e umano.

Lavora ormai da qualche anno all’applicazione della street photography alla fotografia pubblicitaria aziendale ed inoltre, con il progetto artistico #Feelpeople fotografa le persone in maniera estemporanea in giro per il mondo. Ultimamente si dedica a riprendere, con il progetto #Voltistampati, gruppi famigliari accompagnati anche dai loro cari amici animali

Nella serata di Mercoledì 4 maggio 2022 presso la sede di Palazzo Boglietti, Stefano Ceretti racconterà i suoi ormai 30 anni di professione; lo farà in modo non didascalico ma emozionale, affiancando alle numerose immagini aneddoti di lavoro, dettagli tecnici e racconti di momenti della sua vita che sono stati dei punti di svolta anche nella sua carriera.