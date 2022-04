Bolle di Malto partner ufficiale del concerto del Primo Maggio a Roma, FOTO

Bolle di Malto riparte dopo 2 anni di stop forzato e lo fa alla grande con un altro primato e portando Biella con se: sul palco del concerto del Primo Maggio.

L' evento cittadino, cresciuto fino alla ribalta nazionale del 2019, anno in cui ha visto oltre 90000 avventori, riparte con una rappresentanza nazionale al Concerto del 1° Maggio. I volontari della associazione promotrice di Bolle di Malto, infatti, saranno protagonisti al concerto fornendo gli artisti, gli organizzatori e tutta la struttura del grande evento musicale italiano.

“Abbiamo lavorato bene in questi anni, abbiamo dimostrato serietà non modificando l’evento tanto per farlo, abbiamo creduto nella nostra identità basata su qualità, lavoro e soprattutto sul fare qualcosa per il nostro territorio senza alcuno scopo di lucro ma con l’unisco scopo del bene comune” le parole di Raffaele Abbattista alla guida del progetto “Bolle di Malto”.

Subito dopo questo grande evento si ritorna a Biella per un piccolo assaggio di Bolle di Malto dal 6 al 8 maggio in Piazza del Monte a Biella nel contesto dell’evento BIS – Il weekend del gusto. Le birre artigianali biellesi, con i sapori del territorio, accompagnati da intrattenimento musicale scalderanno gli avventori dalle 18 alle 24. Una iniziativa per stare insieme e ripartire dopo questo inteso periodo senza eventi, un momento dedicato alla città e alle persone, come sempre ad ingresso gratuito.

“Continuiamo a lavorare per il bene comune - conclude Raffaele Abbattista - . Siamo volontari e il nostro utile sono i sorrisi delle persone. Il nostro evento vuole creare attrazione sul nostro territorio affinché in molti vengano a scoprire le bellezze del biellese, a fine agosto porteremo una Bolle di Malto rinnovata e cresciuta con tante novità e soprattutto con tante iniziative che porteranno Biella a diventare la città della Birra, il nostro sogno”.