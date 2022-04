Borsa e investimenti: occhi puntati su inflazione, volatilità e trimestrali

La borsa e in generale tutto il settore degli investimenti continuano a risentire dell'andamento della situazione macroeconomica del momento. In questo quadro riveste un ruolo di fondamentale importanza l'inflazione che si sta protraendo ormai da diverso tempo, sia in Europa che negli Stati Uniti. In modo particolare l'inflazione nell'Eurozona è ancora ai massimi storici, soprattutto a causa dell'impennata del costo dell'energia. Questa dinamica ha ovviamente generato delle ripercussioni sui mercati finanziari.

Come sempre avviene, in ogni fase storica, tutto ciò ha portato diversi asset a risentire del periodo di sofferenza inflazionistica, mentre alcuni settori specifici ne stanno traendo vantaggio. Ecco che allora per gli investitori è sicuramente fondamentale scegliere bene i propri passi e cercare degli ambiti d'investimento potenzialmente interessanti. Inoltre la comunità internazionale presta grande attenzione ai dati trimestrali, relativi all'inflazione, in quanto potrebbero spingere la banca centrale a intervenire sui tassi d'interesse, con l'intento di frenare la volatilità del momento.

Come si orientano gli investitori

La volatilità attuale, ovvero il fatto che ogni titolo può essere al centro di incrementi o decrementi netti di valore nel giro di poco tempo, rappresenta sia un rischio che una potenzialità per chi investe. Oggi è infatti possibile operare anche con la vendita allo scoperto, in modo da realizzare degli utili nel caso in cui un titolo perda valore, ovviamente prevedendone il giusto andamento. Inoltre è sempre importante seguire l'andamento delle politiche monetarie, in quanto un rialzo dei tassi d'interesse potrebbe far scattare un andamento rialzista generalizzato. In generale infatti per gli investitori la volatilità rende potenzialmente molto interessanti le operazioni di borsa ma al tempo stesso impone una cautela adeguata.

Per chi investe è infatti molto importante ponderare molto bene ogni passo e utilizzare anche gli strumenti di contenimento del rischio, come ad esempio lo stop loss. Questa funzionalità, inclusa da diversi broker nella propria piattaforma, permette infatti stabilire in anticipo quanto un investitore è disposto a perdere con una singola posizione, e di far scattare la vendita automatica al raggiungimento di quel valore prestabilito, nel caso in cui le cose non andassero nella maniera sperata.

Gestione degli investimenti e scelta degli asset

In questa fase contraddistinta da un'elevata volatilità è molto importante scegliere bene gli strumenti di gestione degli investimenti. Questi dovrebbero sempre includere anche delle buone funzionalità di analisi tecnica, con le quali è possibile provare ad individuare dei buoni punti di ingresso e di uscita dagli investimenti, ovvero dei momenti adatti per vendere o comprare dei titoli. Ovviamente questi dovrebbero essere sempre soppesati anche sulla base della strategia d'investimento scelta, che a sua volta dipende dal budget e dal tempo che un investitore è disposto ad attendere per vedere dei risultati.

Alcune funzionalità utili per la scelta degli asset e per tentare di individuare i momenti adatti per vendere e comprare sono ad esempio:

Lettura dei trend .

News di aggiornamento.

Social trading .

Panoramica di andamento.

Pareri degli analisti.

Inoltre scegliere molto bene gli asset presuppone anche ricercare un buon bilanciamento del portafoglio. E' infatti molto importante per contenere i rischi, diversificare bene il proprio budget. Questo significa soprattutto destinare una quota del proprio capitale a titoli che dispongono di un grado maggiore di stabilità, come ad esempio quelli appartenenti ai più grandi colossi del mondo tech e digitale. Così facendo sarà poi possibile anche stanziare una parte del budget per acquistare titoli di società emergenti, senza correre rischi eccessivi.