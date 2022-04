Zumaglia, 88enne cade in casa e riporta un trauma alla testa

Nella prima mattina di ieri, mercoledì 27 aprile, a Zumaglia, i Carabinieri della Stazione di Mottalciata sono intervenuti con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e di un’ambulanza del 118 presso la casa di un’88enne che vive da sola e che era accidentalmente caduta in casa.

L’anziana sembrava cosciente e dall’interno rispondeva alle chiamate degli operanti, ma a seguito della caduta non riusciva a rialzarsi. Per questo motivo i militari hanno deciso di forzare la porta d’ingresso e consentire l’accesso dei soccorritori. Una volta all’interno, il personale medico ha prestato i primi soccorsi alla donna, cosciente ma dolorante in quanto nella caduta accidentale aveva riportato un trauma alla testa, e la trasportava presso l’ospedale di Ponderano per gli accertamenti del caso. Del fatto sono stati avvisati i familiari.