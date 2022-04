Muore a 66 anni, Gaglianico piange la morte di Gianni Ravinetto

Lutto a Gaglianico per la morte di Gianni Ravinetto: aveva solo 66 anni. Originario di Borriana, ha vissuto per molto tempo a Gaglianico, prima del trasferimento a Biella nell'ultimo periodo. Appassionato di calcio e bocce, ha lavorato nel tessile per buona parte della sua vita.

Lascia nel dolore l'amata moglie, insieme alla figlia e ai familiari tutti. Il rito funebre, affidato all'Impresa Funebre Borrione, sarà celebrato a Gaglianico venerdì 29 aprile, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Gaglianico. Sempre qui, verrà recitato il Santo Rosario stasera, alle 18.30.