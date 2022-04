Biella, giovane fermato dalla Polizia: con sé aveva cristalli di crack

Nei giorni scorsi un 22enne è stato arrestato dagli specialisti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane, originario della Nigeria ma residente in città, è stato fermato per un controllo dalle forze di Polizia mentre stava percorrendo le vie del capoluogo a bordo del suo monopattino elettrico. Con sé, in tasca, aveva ben sedici cristalli di crack e altre droghe leggere. All'udienza del processo per direttissima è stato disposto, nei suoi confronti, il solo obbligo di firma.