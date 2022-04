"In principio  era.....il Suono primordiale ", stasera incontro a NuovaMente

Il big bang come suono primordiale per il fisico nell'incontro di stasera a NuovaMente - Foto di repertorio

Mentre produceva lo spazio-tempo caro ad Einstein, il suono originale si è diversificato in una cascata infinita di esseri e di forme.

Questo il tema della serata che l'associazione NuovaMente propone questa sera, giovedì 28 aprile, alle 21 presso la propria sede di Biella, in viale Viale Macallè 10, dal titolo "In principio era.....il Suono primordiale".

Durante l'incontro il dottor Nicola Maucci a parlerà del Verbo per Giovanni, big bang per il fisico, il tamburo di Shiva (damaru) per il tantrico, e della relazione che esiste tra la vibrazione della voce e la coscienza profonda.

Per informazioni: 3470537574 .