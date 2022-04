Cura di aiuola e raccolta rifiuti, la Primaria di Cavaglià protagonista di buone maniere

I giovani allievi della scuola Primaria di Cavaglià sempre più protagonisti di lodevoli iniziative a favore della comunità. Nei giorni scorsi, si sono presi di un'aiuola del paese come sottolinea il Comune sui propria canali social: “La terra va amata e rispettata. Fai anche tu come i bambini della Scuola Primaria: se sei associazione o singolo volontario adotta un'aiuola e prenditene cura. Il nostro paese sarà certamente più bello. Per info: sportello del cittadino al cell. 3477807689”.

Intanto, prosegue il progetto di educazione civica della Primaria con la pulizia del paese dai rifiuti gettati incivilmente. Un altro segno tangibile del rispetto e della cura verso il proprio territorio.