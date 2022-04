Quaregna Cerreto, rifiuti: arriva la raccolta porta a porta dell'organico e il sistema Colombo” nei condomini

L’Amministrazione Comunale di Quaregna Cerreto ha approvato il progetto del “Servizio di igiene urbana ambientale”, che prevede, a partire dal 01 Maggio 2022 l’attivazione della raccolta porta a porta bisettimanale del rifiuto organico per le utenze domestiche e non domestiche, ad eccezione di quelle già iscritte all’Albo Comunale dei Compostatori; la raccolta settimanale del rifiuto urbano residuo (indifferenziato); l’attivazione della raccolta di pannolini e pannoloni attraverso nuovi contenitori stradali ad accesso controllato, tramite tessere magnetiche, che saranno distribuite a chi ne farà richiesta e saranno collocati nelle vicinanze dei magazzini comunali (Via Colorei e Via Roma).

Nei condomini, al momento in via sperimentale nei 10 più grandi che hanno più di 12 alloggi, sarà invece attivato il sistema Colombo: ogni utenza riceverà un mastello dotato di microchip capace di dialogare con un cassonetto condominiale in grado di registrare gli svuotamenti dei singoli mastelli.

"E' un progetto al quale stiamo lavorando da tempo - spiega il sindaco Katia Giordani - , ma prima di farlo partire volevamo trovare la soluzione migliore, la più innovativa. Ho guardato prima per esempio il funzionamento delle calotte nei comuni che le hanno messe, e mi risulta che in alcuni casi ci siano stati dei problemi. Finalmente abbiamo trovato quella che a noi sembra la soluzione migliore e ora il 1 maggio parte".