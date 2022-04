"Candelo città possibile": "Abbiamo lasciato votare il bilancio alla maggioranza"

Riceviamo e pubblichiamo:

"26 aprile: per la prima volta siamo usciti (tutti i gruppi di opposizione compatti) dall’aula consiliare senza discutere il bilancio di rendiconto 2021 e le variazioni conseguenti. Abbiamo lasciato alla maggioranza l’onere di farlo. Sgarbo istituzionale? Non certo il nostro.

Fino ad oggi abbiamo sempre deciso di perorare ugualmente le nostre cause. Fino ad oggi. Leggere tutto sui giornali prima significa non avere più neppure il riguardo di fingere di coinvolgere il Consiglio. È davvero umiliante assistere a una derubricazione dell’aula in questo modo: facciano dunque, e votino il bilancio da soli. Se tornerà almeno il garbo istituzionale, noi saremo qui pronti a collaborare.

Successivamente siamo rientrati in aula per partecipare alla discussione degli ultimi due punti all'ordine del giorno, uno dei quali riguardava la convenzione con altri Comuni limitrofi per la richiesta di contributo statale per interventi di “Rigenerazione urbana, riduzione della marginalizzazione e del degrado sociale e miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale” . Ci aspettavamo da parte del Sindaco una presentazione più dettagliata riguardo il progetto che l'amministrazione ha intenzione di portare avanti, visto che si trattava della prima volta in cui si parlava di questo progetto, invece solo dopo l'insistenza delle minoranze è stato possibile avere maggiori dettagli e scoprire che si tratta della riqualificazione di un immobile comunale da destinare a nuova sede della polizia municipale e per un importo tutt'altro che banale: 650.000,00 Euro!

Pur rispettando la proposta di intervento, anche se riteniamo che la sede della polizia municipale possa essere ricavata nella casa comunale e riportata in posizione visibile ai cittadini e non nascosta nel Ricetto, come chiediamo da tempo, come gruppo abbiamo espresso le nostre perplessità e ci siamo astenuti su questa idea presentata dalla giunta, in quanto pensavamo e speravamo che l'amministrazione - visto il tipo di bando che contempla interventi anche sull'ambiente e la mobilità sostenibile -puntasse su un progetto più "green" e legato alla valorizzazione del territorio naturalistico con collegamenti ciplopedonali tra Candelo e la Baraggia e la natura circostante, con l'incentivazione anche all'uso delle bici, di e-bike e del movimento cosiddetto "lento", come legame al piano turistico comunale (tanto decantato dal Sindaco) e all'implementazione dell'offerta turistica".