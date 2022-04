"Non so cosa diventerai, ma so che sei in viaggio", il grazie di Maffeo e Toso

Il dottor Michele Maffeo, Responsabile Cure Palliative dell’ASL di Biella, e il musicista Emiliano Toso hanno voluto rendere il loro grazie, riguardo lo spettacolo “Non so cosa diventerai, ma so che sei in viaggio”, organizzato dalla Struttura Semplice Cure Palliative ASLBI e che si è tenuto nella serata di venerdì 22 aprile 2022 al Teatro Sociale Villani di Biella, grazie al supporto e al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Michele Maffeo: «Abbiamo pensato di trattare l’argomento del fine vita tramite uno spettacolo artistico, una modalità particolare rispetto al solito, in grado di far riflettere le persone, tutti noi, con un pieno coinvolgimento emotivo. Grazie a Emiliano Toso e a tutti coloro che sono saliti sul palco è stato possibile lasciarsi trasportare nei pensieri, in maniera personale, per far pace con le proprie paure e apprezzare ancora di più ogni giorno della nostra vita, senza “nasconderci” da un aspetto che inevitabilmente ci riguarda.Siamo felici che l’iniziativa sia stata apprezzata e partecipata dal pubblico. I ringraziamenti da parte mia vanno alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per aver sostenuto e supportato con entusiasmo l’iniziativa fin dall’inizio, alla Direzione Generale dell’ASL di Biella per la piena fiducia accordata alla nostra proposta, ai colleghi della Struttura Semplice Cure Palliative dell’Azienda Sanitaria e agli artisti che con la loro bravura hanno reso possibile tutto questo. Il risultato di mesi di impegno è stato gratificante e ci offre ora un nuovo modo di riflettere sul tema del fine vita».

Emiliano Toso: «Abbiamo respirato la vita in uno spettacolo in cui siamo stati arte, bellezza, musica tutti insieme nella nostra meravigliosa unicità».