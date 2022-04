Amsap Biella, buona la prima

Ottimo riscontro per la prima uscita stagionale dell'AMSAP, il Club di Auto e Moto Storiche, federato ASI (Automotoclub Storico Italiano), di Biella.

Domenica infatti un nutrito numero di soci ha partecipato alla gita organizzata per visitare il Museo e la Villa Agusta a Samarate, in provincia di Varese; località che il gruppo di auto e moto ha raggiunto affrontando in colonna un percorso di circa 70 chilometri attraverso il territorio delle province di Biella, Vercelli e Novara.

"E stata una bella giornata" ha commentato al termine Teresio Zola, esponente del Direttivo AMSAP e organizzatore dell'evento. "Nonostante le previsioni meteo non fossero delle migliori, non ci sono stati problemi, né all'andata né al ritorno".

Al Museo il gruppo è stato accolto dai volontari che si occupano della struttura, tutti ex dipendenti ora in pensione. "Siamo stati seguiti benissimo: tre guide che ci hanno illustrato con passione la storia dell'azienda, del Museo e della Villa. Un racconto davvero suggestivo, dalle motociclette agli elicotteri, con aneddoti e particolari che solo chi ha fatto parte dell'azienda può conoscere!".

"Dopo quasi due anni di stop forzato" ha aggiunto il Presidente AMSAP, Carlo Tarello, "è stato molto piacevole ritrovarsi, così numerosi, tutti insieme. Era l'evento numero uno del 2022 e anche per questo motivo abbiamo messo una candelina sulla torta con cui abbiamo chiuso la pausa pranzo!".

Per l'occasione a spegnere la candelina sono stati Elio e Laura Barbero, che ieri, lunedì 25 aprile, hanno festeggiano i loro 56 anni di matrimonio. "E' stato un momento molto toccante" ha aggiunto Tarello; "bello vedere tutti i soci festeggiare una coppia che ha dato e continua a dare tantissimo all’AMSAP!".

Tarello ha poi ricordato gli appuntamenti "a breve scadenza" del Club: "Il primo, in programma nei giorni 28 e 29 maggio, è la due giorni al Lago di Garda, per visitare il Museo Nicolis e il Vittoriale degli Italiani. Il secondo è il 20° Raduno di Moto d'Epoca "Citta di Biella", che si terrà sabato 18 giugno". E sulla locandina dell’evento, non a caso, i due "centauri" sono Elio e Laura Barbero.

"Toccante" ha aggiunto Tarello; "bello vedere tutti i soci festeggiare una coppia che ha dato e continua a dare tantissimo all’AMSAP!".

Tarello ha poi ricordato gli appuntamenti "a breve scadenza" del Club: "il primo, in programma nei giorni 28 e 29 maggio, è la due giorni al Lago di Garda, per visitare il Museo Nicolis e il Vittoriale degli Italiani. Il secondo è il 20° Raduno di Moto d'Epoca "Citta di Biella", che si terrà sabato 18 giugno". E sulla locandina dell’evento, non a caso, i due "centauri" sono Elio e Laura Barbero.