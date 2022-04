Al Liceo Avogadro incontro con ricercatori della Fondazione Edo ed Elvio Tempia

La scorsa settimana due ricercatori scientifici, coinvolti attraverso la Fondazione Edo ed Elvio Tempia, hanno parlato in inglese della propria esperienza a quattro classi del Liceo “Avogadro”, spiegando in che cosa consista un percorso formativo come il loro, in quali laboratori si svolge la carriera del ricercatore e i progetti di ricerca legati alla prevenzione oncologica in cui sono impegnati attualmente.

Eirini Chrysanthou, una studentessa di Cipro, si è laureata in Biologia all'Università di Poitiers in Francia, dopo un tirocinio di 6 mesi all'Università di Montreal in Quebec (Canada). Eirini sta studiando dei marcatori analizzabili nei melanomi in stadi precoci, per predire il rischio di sviluppare recidive e personalizzare il follow-up dei pazienti. Emir Sehovic, uno studente della Bosnia Erzegovina, si è aureato in Ingegneria Genetica all'Università di Sarajevo e sta studiando l'utilizzo di nuovi marcatori valutabili attraverso un prelievo di sangue, per definire in maniera accurata il rischio di sviluppare un tumore al seno e personalizzare i programmi di screening.

Entrambi fanno parte dei 15 ricercatori reclutati dal consorzio internazionale CancerPrev, che vede il laboratorio di genomica della Fondazione Edo ed Elvo Tempia di Biella tra i suoi membri. CancerPrev è una rete di sette istituti di ricerca, appartenenti a 6 paesi europei (Svizzera, Italia, Belgio, Finlandia, Austria e Svezia), finanziata dalla Comunità Europea nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie per Dottorati di Ricerca internazionali. Nello specifico, Eirini ed Emir sono iscritti al Dottorato di Ricerca in Sistemi Complessi per la Biomedicina Quantitativa dell'Università degli Studi di Torino e svolgono il loro progetto di ricerca nel laboratorio biellese sotto la guida della Dott.ssa Giovanna Chiorino.

Mercoledì 20 aprile l’incontro ha coinvolto la classe 5D del corso Scientifico, mentre il venerdì 22è stata la volta delle classi 3A, 3B e 4A. In entrambe le occasioni l’interesse suscitato è stato notevole e molte domande hanno seguito gli interventi dei due ricercatori.