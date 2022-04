Valdilana, il Comune cerca un agente di Polizia locale

Il comune di Valdilana ha indetto un concorso pubblico per soli esami finalizzato alla copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di agente di Polizia locale (categoria professionale C), con assegnazione iniziale all'area di Polizia Municipale.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro e non oltre il 19/05/2022 e dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo procedura telematica, reperibile alla voce "Collegamenti - Domanda di concorso" sotto riportata cliccando su ACCEDI in corrispondenza dell'Ente. Per informazioni e dettagli clicca qui al sito del Comune.