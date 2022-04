Liceo Sella, dal 9 maggio il liceo classico torna in via Addis Abeba

Dal 9 maggio le classi del liceo classico tornano in via Addis Abeba - Foto archivio newbiella.it

Le 14 classi del liceo classico dell'Istituto Sella di Biella torneranno nella sede di via Addis Abeba da lunedì 9 maggio, per trascorrere l'ultimo mese di un anno scolastico trascorso dislocati in varie sedi a causa della bonifica dall'amianto dell'edificio di via Addis Abeba.

Attualmente queste 14 classi sono divise tra l'edificio scolastico di via Cavour (8), l'Ipsia (4) e la palazzina universitaria di Città Studi (2).

E' stato il consiglio di istituto di martedì 26 aprile a deliberare il ritorno a "casa", come spiega il preside Gianluca Spagnolo: "La bonifica dell'amianto è terminata e, in queste settimane, la Provincia sta ultimando la restituzione dei locali ricollocando sedie, banchi e cattedre al secondo piano dell'edificio ed a rispristinare l'elettricità nelle aule. Terminate queste operazioni, noi provvederemo a riattivare la rete internet e le lavagne interattive multimediali e, nella settimana del 9 maggio, i ragazzi del classico rientreranno in via Addis Abeba".

Alle lamentele di alcuni genitori il preside Spagnolo risponde così: "Ho seguito le operazioni passo per passo in accordo con la Provincia. I ritardi, dovuti ad operazioni importanti come prelievi ed esami di campioni di amianto e con l'intervento di Spresal ed Arpa Piemonte, sono stati ridotti al minimo. Abbiamo lavorato per la salute dei ragazzi e con l'obiettivo di farli rientrare".

Dal canto della Provincia di Biella, il presidente Emanuele Ramella Pralungo parla di rientro anticipato rispetto a quello previsto dal cantiere: "Restituiamo un edificio interamente bonificato ed il secondo piano con pavimento nuovo, dove in estate tinteggeremo le pareti. Siamo all'opera per ripristinare la corrente elettrica perchè il quadro elettrico è stato smontato per montare quello di cantiere. Nel week end programmeremo il trasloco di banchi, sedie e cattedre per la prossima settimana".

Concluderanno invece l'anno nelle rispettive sedi didi Città Studi e Ludoteca le classi del liceo linguistico ed artistico. "Classi che l'anno prossimo saranno collocate - precisa Spagnolo - al piano terra e primo della sede, bonificati ma non ancora pronti. Non aveva senso, ad esempio, interrompere l'attività laboratoriale dell'artistico".