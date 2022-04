Lauretana Official Water del Primo Maggio 2022

Ci sarà anche il blu il prossimo 1° maggio: Lauretana è l’acqua ufficiale del tradizionale concerto capitolino organizzato in occasione della Festa dei Lavoratori.

Il “concertone”, che si terrà a Roma nella splendida Piazza San Giovanni, verrà trasmesso in diretta integrale da RAI 3 e Radio RAI 2. Sul palco, accompagnati dall’acqua più leggera d’Europa, si alterneranno voci note e meno note della musica italiana e internazionale. Sul sito www.primomaggio.net è possibile consultare la line-up aggiornata.

Autentico dono della natura, acqua Lauretana sorge a oltre 1000 metri s.l.m. nell’area idrogeologica del ghiacciaio del Monte Rosa, in un territorio privo di insediamenti industriali e agricoli. Oltre a essere rinomata per la sua purezza, Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa, grazie ai soli 14 milligrammi per litro di residuo fisso. Adatta a grandi e bambini, ideale per le famiglie orientate a uno stile di vita sano, perfetta per gli sportivi, Lauretana è anche una “fedele collega” dei lavoratori che l’hanno scelta per la loro idratazione quotidiana.