L’Arte dell’Accoglienza: nasce a Biella un ciclo di corsi di formazione sull’ospitalità a 360° , FOTO

"Tutta Italia cerca di attrarre turisti. Il Biellese ha ancora di più bisogno di lavorare a questo proposito perchè notoriamente non era un territorio turistico. Dobbiamo costruire mattine su mattone il nostro percorso. Sarà un lunghissimo percorso che però per noi è giusto intraprendere". Ha esordito così oggi 28 aprile, a Città Studi, il presidente di Fondazione Biellezza Paolo Zegna, durante “L’Arte dell’Accoglienza – Academy dell’Ospitalità”, l'evento di inaugurazione di una sere di specialistici che tra giugno e novembre 2022 offriranno, ad addetti ai lavori e non, la possibilità di formazione su specifiche attività o competenze.

L’intera iniziativa - che ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di Biella - è sostenuta da Fondazione BIellezza, in collaborazione con Città Studi Biella e Ospitalia. Il programma formativo è stato messo a punto dall’Istituto Alberghiero ‘Gae Aulenti’ di Biella, con il contributo dell’Istituto Alberghiero ‘Maggia’ di Stresa e dell’Istituto Alberghiero di Levico Terme (TN).

Durante il Talkshow è stato illustrato l’articolato programma formativo che offrirà, tra giugno e novembre di quest’anno, due serie di corsi brevi sull’Arte dell’Ospitalità: la prima, rivolta a professionisti della filiera turistica; la seconda, agli studenti degli Istituti Alberghieri e di quelli del Turismo.

I docenti dei corsi sono professionisti specializzati in ciascuno degli ambiti oggetto dei corsi, affiancati da valenti esperti del territorio. I corsi, organizzati in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Biella e con l’Istituto Alberghiero di Stresa, hanno una durata che varia tra 4 ore e 25 ed un costo calmierato. Sono rivolti ad operatori (o aspiranti tali) del settore ristorativo, del punto vendita, di strutture ricettive come B&B o similari, produttori in genere e a chi vuole riconvertire la propria professionalità a favore dell’accoglienza sul territorio.

Il talkshow di presentazione - con la vivace moderazione di Paolo Vizzari – è stato anticipato dai saluti di Pier Ettore Pellerey, Presidente Città Studi, e di Barbara Greggio, Assessore della Città di Biella.

"Il percorso che ci ha portati qui oggi è iniziato 2 anni fa - ha dichiarato il presidente di Città Studi Pier Ettore Pellerey - . E oggi siamo al punto di partenza, non di arrivo. Sull'accoglienza dobbiamo imparare molto, in particolare da quei territori che hanno fatto dell'eccellenza il loro stile di vita".

All'evento “L’Arte dell’Accoglienza – Academy dell’Ospitalità” sono intervenuti Mario Novaretti, Presidente Ascom; Gionata Pirali, Presidente CNA; Cristiano Gatti, Presidente Confartigianato; Angelo Sacco, Presidente Confesercenti; Laura Zegna, Presidente della Sezione Turismo e Cultura UIB; Cesare Molinari, Dirigente Scolastico IIS Gae Aulenti Biella.

Hanno invece portato la loro esperienza Davide Palluda (All’Enoteca di Canale - CN) e Sergio Vineis (Il Patio – BI), Stefania Angeli - Associazione B&B di Qualità, Stefano Ravelli - DirettoreAPT Valsugana, Federico Samaden - Dirigente Scolastico IIS Levico Terme e fondatore di Ospitalia Fiorenzo Ferrari, Dirigente Scolastico IIS E. Maggia Stresa.