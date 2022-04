Giardini di Palazzo Ferrero, al via l’intervento di sistemazione

E’ partito l’intervento di sistemazione ai giardini di Palazzo Ferrero. Si tratta del ripristino dello steccato di Costa San Sebastiano, che collega il piano ai Giardini di Palazzo Ferrero e che si trovava momentaneamente a terra, versando da anni in condizioni di degrado e fatiscenza, tanto da costituire un potenziale pericolo per chi frequentava l’area. Questo tipo di lavoro è fatto per la sicurezza dei cittadini in attesa di rimettere in ordine tutto il percorso con i fondi del Por-Fesr. In questa prima fase si è deciso di intervenire al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini, in attesa della partenza dell’intero lotto, che verrà effettuato grazie ai fondi del Por-Fesr già preventivato.

L’assessore ai Parchi e giardini sottolinea come i lavori in questo settore siano una priorità per l’amministrazione soprattutto perché attuati nell’ottica di una maggiore sicurezza per la cittadinanza. Una barriera ci deve essere perché il muretto è troppo basso ed esiste un rischio di ribaltamento sulla strada, essendo il parapetto non in grado di offrire protezione. Inoltre l’intervento immediato consentirà di mettere in sicurezza l’area in vista della bella stagione, mentre si sta provvedendo anche alla sostituzione delle panchine rovinate. A questo primo intervento seguirà l’appalto per il rifacimento dell’intera zona a partire dal centro di via Italia e San Sebastiano, per un congiungimento con il polo di Palazzo Ferrero, con l’obiettivo non secondario di creare un’importante connessione culturale e turistica.