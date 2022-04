Biella: una petizione con 50 firme per il parco giochi tra via Graglia e via Lombardia, FOTO

Biella: una petizione con 50 firme per il parco giochi tra via Graglia e via Lombardia

"Gentile Sindaco desidero portare alla sua conoscenza la seguente situazione". Inizia così la petizione consegnata in questi giorni in Comune a Biella da parte di Rosa Cerra, una mamma e residente al Villaggio La Marmora che ha raccolto 50 firme per chiedere che trovandosi tra elementare, materna e asilo nido venga adattato a tutte le età e gli venga data più attenzione visti i grandi buchi sull'asfalto nella stradina che conduce ai giochi.

"E' un diritto fondamentale dei bambini ritrovarsi al parco e continuare a imparare, stare insieme e confrontarsi - spiega la mamma - . Solo che in questo parco si fermano sia i più piccoli che i grandi non appena escono da scuola e non ci son giochi per tutti. Io a volte porto delle formine, ieri abbiamo giocato a bandierina, ma è difficile accontentare bimbi e ragazzini. Se ci fossero per esempio uno scivolo più grande e seggiolini per i più piccini nelle altalene sarebbe diverso".

Altra questione è la manutenzione: "Io pulisco per carità - continua Rosa - , ma ci sono sempre tanti escrementi di cane che è una cosa vergognosa. Ho chiesto il Comune almeno dei cartelli e mi hanno detto che li hanno finiti. Poi la stradina che conduce ai giochi è dissestata e tante persone sono cadute. Ancora in tanti quando ho consegnato la petizione mi hanno detto che avrebbero voluto firmare".

Sotto gli abeti c'è poi quella che sembrerebbe essere la tana di una volpe: "Non sappiamo cosa sia ma c'è un buco, una tana di qualche animale. Ho chiesto in Comune che venissero a vedere, anche perchè se si trattasse davvero di volpi, se ci fossero un giorno i piccoli e dei bambini andassero lì vicino per esempio a giocare o solo a prendere la palla, potrebbe essere pericoloso per loro".