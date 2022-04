“Al lavoro per la pace”, il 1° maggio a Biella torna il corteo Cgil Cisl e Uil

“Al lavoro per la pace”, questo lo slogan che CGIL – CISL - UIL hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2022. Dopo due anni di pandemia particolarmente difficili e nell’attuale momento tragico di guerra in Ucraina, il Primo Maggio2022 assume un significato simbolico e profondo: confrontarsi sul presente per affrontare il futuro con responsabilità, visione e speranza.

In questi due anni terribilmente difficili, abbiamo riscoperto la consapevolezza del valore del lavoro, per la persona e per la società, ma in particolare il Paese ha però compreso che tutto il lavoro è di valore, anche quello che spesso non viene considerato significativo. Si è finalmente risollevata l’ attenzione per il lavoro degli altri , per gli altri. Il valore del lavoro che, nella condizione di isolamento e costrizione alla quale il virus ci ha relegato, a tanti è mancato e che è uno dei bisogni primari ed essenziali della collettività, che dà senso sociale e fondamento alla democrazia del nostro Paese, una Repubblica fondata sul Lavoro.

La manifestazione del 1 Maggio 2022 tornerà a snodarsi in corteo per le vie del centro di Biella e sarà raccoglitore di sensazioni, parole ed emozioni condivise. Una momento tanto atteso, di aggregazione e consapevolezza per sollecitare a proseguire il confronto sui temi che riguardano la nostra vita sociale: lavoro, sicurezza, diritti, sanità, condizione femminile, giovani, tolleranza e accoglienza; ma soprattutto PACE. Come di consueto il raduno si terrà alle ore 9.30 in Piazza martiri della Libertà per poi partire alle ore 10 in corteo per le vie cittadine con arrivo verso le 11 ai Giardini Zumaglini ove ci saranno i saluti di CGIL - CISL - UIL ed il comizio con intervento di Luca Caretti ,Segretario Generale aggiunto CISL Piemonte a nome delle tre Confederazioni. L’intera manifestazione sarà accompagnata dalle note della banda “G.Verdi” di Biella e della Filarmonica Cossatese.