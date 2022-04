A Biella Dror Eydar, Ambasciatore israeliano, per la Giornata della memoria dell'Olocausto, Yom HaShoah, FOTO

Sono passati più di 70 anni dall'Olocausto, ma c'è un giorno dell'anno Yom HaShoah (Giorno della Memoria dell'Olocausto), in cui si ricordano quelli che hanno sofferto, combattuto e quelli che sono morti. E anche a Biella alla sinagoga al Piazzo, dove per l'occasione una parte del borgo è stata blindata con un imponente impiego di forze dell'ordine (Questura, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Locale), si è recato oggi 28 aprile per la ricorrenza Dror Eydar, Ambasciatore d'Israele in Italia e San Marino. Presenti alla commemorazione anche il Sindaco, Vicesindaco, Questore, Prefetto e Comandante della Polizia Locale e rappresentanti della Comunità Ebraica di Biella, Novara, Vercelli e Vco.

In generale, Yom HaShoah si osserva con l'illuminazione di sei candele accese per rappresentare i sei milioni. I sopravvissuti all'Olocausto parlano delle loro esperienze o condividono le letture. Alcune cerimonie hanno fatto leggere le persone dal Libro dei nomi per un certo periodo di tempo, nel tentativo di ricordare coloro che sono morti e di capire l'enorme numero di vittime. A volte queste cerimonie si svolgono in un cimitero o nei pressi di un memoriale dell'Olocausto.

Questa mattina l'ambasciatore ha presenziato al conferimento dell'onorificenza "Giusto fra le Nazioni" agli eredi di chi fu salvato dai nazifascisti, nel Salone Estense di Varese insieme al sindaco Davide Galimberti, al prefetto Salvatore Pasquariello e al questore Michele Morelli, ai vertici delle forze dell'ordine e delle istituzioni cittadine.