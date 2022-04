Occhieppo Inferiore: il polivalente chiude per lavori

Una notizia che riguarda il Polivalente di Occhieppo Inferiore in via Caralli 7: l'amministrazione avvisa la cittadinanza e le associazioni, che a breve inizieranno lavori di adeguamento in materia di anti-incendio presso il Polivalente.

Per questo motivo, il salone resterà chiuso per qualche tempo. Per informazioni o prenotazioni presso altri stabili gli interessati sono invitati a contattare gli uffici comunali. "Si tratta di piccoli lavori come la sostituzioni di alcune luci - spiega la sindaca Monica Mosca - . Sono interventi di adeguamento, che però vogliamo fare subito per permettere alla popolazione di poter usare nuovamente la struttura il prima possibile, anche in vista dell'arrivo dell'estate".

L'edificio sarà successivamente al centro di un restyling, questa volta decisamente importante: il progetto vale 600 mila euro e riguarderà l'intera struttura.