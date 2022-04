Judo, oro e argento per gli atleti della Ginnastica La Marmora

Si sono svolti ad Ostia sabato e domenica i Campionati Italiani di Judo della Federazione FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli intellettivo relazionali) ed i nostri atleti della sezione Team Ability della Società Ginnastica La Marmora non potevano mancare all’appuntamento. Nonostante le difficoltà che hanno incontrato tutti gli atleti, specialmente degli sport di contatto per le norme specifiche anti Covid, nella categoria al di sotto dei 52 chilogrammi Martina Tomba impegnata con grande determinazione, ha superato le avversarie vincendo un oro molto importante.



Nel settore maschile il nostro campione Francesco Verrrengia nella categoria al di sotto dei 73 chilogrammi ha incontrato numerosi avversari di valore ma è riuscito a conquistare la medaglia d’argento, superato solo in finale dal vincitore, il siciliano Ippolito. Il risultato di questi due campioni ad Ostia vale per entrambi come passaporto per i Campionati del mondo che si svolgeranno dal 29 settembre a Matera. Speriamo possano ripetere i risultati ottenuti nel 2021 agli Euro Trigames a Ferrara in cui entrambi hanno vinto la medaglia d’oro.