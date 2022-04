Ginnastica ritmica, Rhythmic School impegnata a Padova e Chatillon

Sabato a Chatillon (AO) presso il locale palazzetto dello sport si è disputata la seconda prova del campionato regionale di ginnastica Ritmica FGI di Insieme Silver. La squadra della Rhythmic School, accompagnata dall’istruttrice Arianna Prete, ha gareggiato nella categoria LD open con il team formato da: Esther Sales Neto, Giulia Bocci, Nadia Dipalma, Alessia Botto Steglia e Beatrice Antorra, che eseguendo un esercizio d’ insieme con due attrezzi (cerchi e palle) si è classificata al sesto posto.



La giornata successiva, a Padova, è andata in scena la terza prova del campionato nazionale di Ritmica di serie C che ha visto alternarsi sulla pedana di gara Giulia Sapino al cerchio, Camilla Lozito alla palla, Matilde Sabattini alle clavette e Chiara Sinacori al nastro. Al termine delle esibizioni la giuria ha collocato al diciannovesimo posto la squadra blu/fuxia su un lotto di una quarantina di iscritte. Le ginnaste sono state seguite nella gara padovana dallo staff tecnico guidato dalla DT Tatiana Shpilevaya che ha espresso il seguente commento: “le nostre atlete, per svariate problematiche, non sono riuscite ad esprimere tutto il loro potenziale.



Il nostro obiettivo, in questo campionato, non era quello di ambire ai posti di vertice, in quanto la nostra squadra è composta da giovani atlete in fase di formazione tecnica d’eccellenza ma non ancora in grado di competere con i team più strutturati; non possiamo però nascondere che ci attendavamo un risultato nella top ten, così come il nono posto già ottenuto nella prova precedente a Montegrotto Terme.



Poco male, anche questo risultato è un passaggio che servirà alle nostre atlete per acquisire maggior consapevolezza delle proprie capacità, per aumentare l’esperienza e migliorare la gestione di gara”. Nel prossimo fine settimana a Folgaria, al termine delle finali del campionato di serie A e serie B, la RSgirl Giulia Sapino è stata convocata e parteciperà all’allenamento nazionale tenuto dalla responsabile nazionale delle individualiste Elena Aliprandi con valutazione finale effettuata dalla direttrice tecnica nazionale Emanuela Maccarani.