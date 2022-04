Biella 4 Racing, Valli Ossolane e Raduno di Primavera nel fine settimana

Sarà un fine settimana dal doppio impegno quello che attende la Scuderia Biella 4 Racing, con i propri rappresentanti pronti a ben figurare nei rispettivi impegni del weekend.

Sarà Luca Colongo a portare in gara al 58° Rally Valli Ossolane le insegne del Sodalizio Laniero, e lo farà dettando le note a Cristian Lisato su Citroen DS3 R1B curata da World Motors e griffata Eurospeed.

“Ci rimettiamo in gioco sul sedile di destra”, esordisce Luca Colongo, “navigando con gran piacere l’amico Cristian, come in occasione dell’ultimo Lana moderno. La gara per me è nuova, sicuramente impegnativa e combattuta, visto il gran numero di partecipanti. Proveremo a fare il nostro, sia per la classe che per un buon piazzamento in assoluta, poi tutto quello che verrà sarà ben accetto, l’importante sarà divertirsi e vedere il traguardo finale, sperando nel bel tempo, e non nel diluvio che ci ha accompagnato lungo le ricognizioni di sabato scorso, incrociamo le dita”.

Ad attendere il portacolori B4R e per il suo driver ci saranno sette prove speciali, tre da ripetersi due volte ed una in unico passaggio, suddivise in due tratti nel tardo pomeriggio di sabato 30 aprile, e le restanti cinque prove cronometrate la domenica, per un totale di 71,90 chilometri di prove speciali, con altri 299,68 di trasferimenti. Centri nevralgici della manifestazione saranno la città di Malesco e Santa Maria Maggiore, teatro di partenza, arrivo, assistenze e riordini.

Sarà invece Paolo Canova a rappresentare le insegne Biella 4 Racing nell’8° Raduno di Primavera, in programma domenica 1 maggio con organizzazione Valsessera Jolly Club Classic, a bordo della sua Subaru Impreza.

Per il driver B4R, un giro panoramico fra le colline del Bramaterra e le risaie, con l’immancabile pranzo conclusivo presso il ristorante Monpolino di Mottalciata.