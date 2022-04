Via Francigena On Foot, gli studenti in cammino a Viverone

Domani, 28 aprile, dalle 10.30, gli studenti della scuola primaria di Viverone saranno in piazza Agorà per partecipare al progetto "Via Francigena On Foot". Lo comunica il Comune sui propri canali social.

L'iniziativa si inserisce nel progetto, patrocinato da LILT, per promuovere uno stile di vita sano e prevenire la formazione delle neoplasie. In occasione del centenario di fondazione della LILT, l'attore, regista ed esperto camminatore Filippo Arcelloni percorrerà la Via Francigena da Etroubles a Roma e farà tappa a Viverone.