Salussola, nel fine settimana torna la festa del beato Pietro Levita

Intenso weekend di festeggiamenti nel comune di Salussola con il ritorno della festa del beato Pietro Levita, in partenza venerdì 29 aprile con la gara delle carriole delle 18:30 che prenderà avvio da piazza Monsignor Oscar Lacchio; tra i premi previsti, un weekend per due persone.



Si prosegue sabato 30 con l’arrivo dei pellegrini da Olcenengo che raggiungeranno la piazza antistante il Municipio alle ore 16:30 circa. Nel frattempo, il museo dell’oro e della pietra sarà aperto per delle visite guidate dalle 14:30 alle 18:30. Domenica 1° maggio si aprirà con la Messa dei pellegrini alle ore 09 mentre, per le vie del paese, si svolgerà la “Giornata dell’arte e del fare” con l’esposizione di opere pittoriche a cura degli artisti di Onde d’Arte (maggiori informazioni qui).



La possibilità di visitare il castello, il concerto della banda musicale delle ore 16:30 e una cena di chiusura alle 20:30 segneranno poi la conclusione di questa edizione della festa del beato Pietro Levita.